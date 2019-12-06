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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي في الانتقالي: مليشيا الإصلاح تعلن انقلابها الصريح على اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ خاص:
علق عضو هيئة رئاسة الانتقالي، فضل الجعدي، على الأحداث التي شهدتها أحور بأبين يوم أمس الخميس.
وكتب الفضلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: مليشيات الإخوان تعلن انقلابها الصريح على اتفاق الرياض بتفجير الوضع في أحور أبين وتشعل فتيل المواجهات التي ستحترق بنيرانها.
وأضاف: موقفنا هو من موقف التحالف بقيادة المملكة وسنضمد جراحنا باستشهاد نائب قائد المقاومة سالم عوض رحمه الله وفاءً منا لما وقعنا عليه وسنحتفظ بحق الرد تبعا لذلك.
وشهدت أحور، أمس، مواجهات عنيفة إثر محاولة مليشيا الإصلاح التقدم إلى مواقع المقاومة.
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