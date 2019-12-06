عادل الجبير يُفاجئ الحوثيين بأقوى تصريح منذ اندلاع الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص



قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة، إن الحل الوحيد في اليمن سياسي و"الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن".

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وشدد الجبير على أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".

وأضاف الجبير أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.

وأشار الوزير السعودي إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وتدخل إيران هناك مدمر، بحسب تعبيره.