شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكازمي يصل إلى مدينة سيئون ومصادر تكشف "الخليج 365" السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص

Advertisements وصل صباح يوم الجمعة مدير امن أبين العميد علي الذيب الكازمي الى مدينة سيئون قادما من جمهورية مصر العربية. حيث وصل الكازمي برفقة عدد من القيادات الأمنية. وقالت مصادر بوادي حضرموت إن عودة الكازمي مرتبطة بالترتيبات الامنية في محافظة ابين بحسب اتفاق الرياض.

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