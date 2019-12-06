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عدن - ياسمين التهامي - بعد قتله شابًا بـ ساكتون في جازان ... انتحار مواطن سعودي شنقًا

كشفت مصادر طبية سعودية، أن قاتل الشاب في محافظة صبيا بمنطقة جازان بواسطة سلاح صيد ”ساكتون“، أقدم على الانتحار شنقًا بعد أيام من ارتكابه جريمة القتل. ووفقًا لموقع ”سبق“ المحلي السعودي، فقد أودع جثمان القاتل ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام مع جثمان القتيل من أجل استكمال الإجراءات والدفن. جديد اب برس : Advertisements وكان شاب سعودي في الثلاثينيات من عمره، قد قتل الأسبوع الماضي، في محافظة صبيا بمنطقة جازان، جراء تعرضه لطلقة سلاح صيد ”ساكتون“، اخترقت قلبه واستقرت في العمود الفقري، وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور، بعد إلقائها القبض على الجاني.

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