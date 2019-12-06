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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" بطلة مسرحية انت فين وانا فين مع فؤاد المهندس ... الطفله منى وهبي " رايح اجيب الديب من ديله " لن تصدق كيف اصبحت الان

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، كشفت فيه عن ظهور نادر لمنى وهبي، التي شاركت الفنان فؤاد المهندس وهي طفلة بمسرحية "أنا فين وأنت فين" والتي قدمت عام 1965.

وعلقت شلبي على الفيديو الذي ظهرت فيه منى قائلة: "في ظهور نادر لمنى وهبي.. هذه الفنانة التي ظهرت في مسرحية "أنا فين وأنت فين" مع فؤاد المهندس، الذي كان يغني لها أغنية رايح أجيب الديب من ديله وأقلق نومه في نص الليل".

وجاء ظهور مني وهبي في إحدى المناسبات الفنية والتي تواجدت فيها الإعلامية بوسي شلبي، وكانت برفقة عدد من النجوم أيضاً في دبي، وذلك بعد ظهورها في المسرحية منذ ما يرقب من 54 عامًا.

جديد اب برس :

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يذكر أن المسرحية كان يشارك في بطولتها مع فؤاد المهندس الفنانة شويكار.