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عدن - ياسمين التهامي - خبر صاعق يهز كل المحافظات الجنوبية ... محافظ شبوة يذرف دموع الرجال من شدة القهر

اعلن محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، استشهاد مدير أمن مديرية الروضة مجاهد سالم صبيح إثر جريمة غادرة.

وقال بن عديو في تغريدة على موقع "تويتر": بحزن بالغ وأسى عميق تلقينا خبر استشهاد مدير أمن مديرية الروضة مجاهد سالم صبيح ومرافقيه إثر جريمة غادرة.

وأضاف: وإذ نرفع التعازي لأسرهم وذويهم لنؤكد أن مرتكبي هذه الجريمة لن يفلتوا من يد العدالة التي ستلاحقهم.

جديد اب برس :

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وتابع قائلا: رحم الله الشهداء بواسع رحمته وألهم ذويهم الصبر وانا لله وانا اليه راجعون.