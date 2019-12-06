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عدن - ياسمين التهامي - "صورة صادمه" سعودي ينهي حياة مغترب يمني بطريقة مروعة ومخيفة ارعبت كل اليمنيين في المملكة... جريمة افزعت كل المغتربين اليمنيين

لقي شاب يمني مغترب بالسعودية حتفه دهسا في حادث مروري مروع يوم امس في طريق الحوية بمنطقة الطائف غرب المملكة .

وقال مصدر ان الشاب هزاع عبد الرحمن محمد عبدالله من محافظة المحويت توفي اثر حادثة دهس من سيارة يقودها سائق سعودي اصطدمت به عند محاولته قطع الشارع .

ويظهر فيديو سجل من كاميرا مراقبة في احد المحال بالشارع الذي وقعت فيه الحادثة كيف كان سائق السيارة السعودي يسير بسرعة كبيرة اثناء عبور الشاب هزاع الشارع ليصطدم به ويرميه على بعد مسافة كبيرة , ونقل بعدها الى المستشفى ولكن توفي متاثرا باصابته البليغة

جديد اب برس :

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وباشرت الجهات الامنية السعودية الحادثة وتم القبض على مرتكب حادثة الدهس واستكمال الاجراءات بحقه.

يجدر الاشارة هنا الى ان حالات الوفاة لمغتربين يمنيين بالسعودية بحوادث مرورية قد تزايدت هذه الفترة , لعدم مراعاتهم انظمة المرور والسير بسرعة جنونية.