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فيديو يخليك تفتخر انك يمني ونجوم يمنية ترفع رأس اليمن في مجال الفن ، ونجوم كبار تتحدث عن اليمن.

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-12-2019? - آخر تحديث الجمعة 6-12-2019?

فيديو يخليك تفتخر انك يمني ونجوم يمنية ترفع رأس اليمن في مجال الفن ، ونجوم كبار تتحدث عن اليمن.

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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