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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-12-2019? - آخر تحديث الجمعة 6-12-2019? وردنا الان..ولي عهد ابو ظبي يصدم كل ابناء الجنوب بهذا الاجراء الصارم الذي قصم ظهر عيدروس الزبيدي وجن جنونه وجعل الرئيس هادي يرقص فرحا اكدت مصادر خاصة أن الإمارات حجزت قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي ومنعتها من العودة إلى عدن بعد احتجازهم في أبوظبي مع عوائلهم.

وبحسب ما نشره "هنا عدن" فإن اسماء القيادت هم - حمدي شكري جديد اب برس : Advertisements - رائد الجبهي - شلال علي شايع



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