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صنعاء - ياسمين الخيامي - المواجهات الشرسة مع قوات الانتقالي في شقرة وانهيار اتفاق الرياض تخرج رئيس الوزراء عن صمته ويباغت الجميع بتحذير شديد اللهجة لحزب الاصلاح وكل قياداته

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كانت هذه تفاصيل خبر المواجهات الشرسة مع قوات الانتقالي في شقرة وانهيار اتفاق الرياض تخرج رئيس الوزراء عن صمته ويباغت الجميع بتحذير شديد اللهجة لحزب الاصلاح وكل قياداته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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