اختتام ورش العمل الخاصة بمشروع دعم الاجهزة القضائية والامنية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون



اختتمت اليوم بسيئون محافظة حضرموت ورش العمل الخاصة بمشروع دعم الاجهزة القضائية والامنية في اليمن التي نظمتها مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي " مدى " بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي .

و تتضمن المشروع خلال الفترة من 19 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2019م ثلاث ورش شارك فيها 81 من القضاة والمحامين ورجال القانون.

وناقشت الورشة الاولى " مهارات التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الانترنت الالكترونية " ثلاثة محاور عن " الية عمل تقنية المعلومات ، استخداماتها ومراقبتها والتحكم فيها ، و التوصيف القانوني لجرائم الانترنت من حيث تحديد الطبيعة الخاصة للجريمة الالكترونية و بيان صورها واركان الجريمة ، والادلة الإلكترونية وحجيتها في الاثبات .

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فيما تناولت الورشة الثانية " التحقيق والتوصيف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر و الاعضاء البشرية " مفهوم الاتجار بالبشر أشكاله و انماطه و الاطر التشريعية الدولية و الاقليمية لمكافحته ، و مشروع القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر .

بينما تركزت نقاشات الورشة الثالثة في لمحة عامة ومفهوم حول "التحقيق و تتبع جريمة غسيل الاموال "وكذا استعراض المعايير الدولية والاقليمية و الجهود اليمنية التي اتخذت في مجال مكافحة التهديد المتطور لتمويل الارهاب وغسيل الاموال وموائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية .

وفي حفل الاختتام اشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري الى اهمية مثل هذه الورشة وحاجة الأجهزة القضائية والأمنية لها باعتبارها تعمل على إكمال الجهود في إيجاد تشريع وسن قانون فيه من الوضوح تلزم جميع الأطراف وتزيل الكثير من العراقيل والإشكاليات التي تحصل في المجتمع بسبب القضايا الالكترونية والانترنت .

بدوره اوضح منسق مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" الصحفي هشام السقاف الى ان الورشة تأتي في اطار الاهتمام بتعزيز قدرات الكوادر العاملة في أجهزة القضاء والشرطة بما يساعد على تحقيق العدلة بالمجتمع وصونه من الجرائم التي افرزتها تقنية العصر الحديث .

مباركا اشهار نادي القضاة بوادي حضرموت الذي سيسهم في توحيد جهود القضاة وتنمية قدراتهم، شاكرا الجميع لمساهمتهم في انجاح المشروع.