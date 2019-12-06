تنفيذي وادي حضرموت يقر الموازنة المالية للعام 2020م

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون



أقر المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء ، اليوم ، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري الموازنة المالية للعام 2020م وخطة المكتب التنفيذي ، ومشروع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لمديريات الوادي والصحراء للعام 2020م.

وأعطى وكيل المحافظة في بداية الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومحمد الصيعري ، وقائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام الامن بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني ، صورة عن نتائج مشاركته في مراسم التوقيع على إتفاق الرياض ، ولقائه برئيس الجمهورية ونائبة ورئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء والسفراء، والجهات الاخرى ، التي إستهدفت تلك اللقاءات جميعها تعزيز الامن والاستقرار في عموم وادي حضرموت.

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وأوضح أنه هناك مؤشرات إيجابية لإعتماد مشروع خط الشريط الصحراوي الرابط بين مديريات ، ثمود القف ، العبر ، وعدد آخر من المشاريع الاستراتيجية في المجالات الخدمية الأساسية .

وأكد الوكيل على أهمية التقيد بالعمل المؤسسي وحسن الادارة للموارد المتاحة في وادي حضرموت ، وفق ما نصت عليه القوانين ، واللوائح المنظمة لهذه القضايا ، داعيا مدراء عموم المكاتب التنفيذية الى المساهمة في تقييم سير الاعمال الجارية الممولة من حصة النفط لتفادي أي إشكاليات برزت أثناء التنفيذ . وأوضح تقرير الموازنة المالية التقديرية للعام 2020م أن إجمالي اعتمادات الموازنة بلغت 20 مليار و270 مليون ريال ، تشمل مرتبات وأجور تعاقدية ، ونفقات تشغيلية ، ومنافع اجتماعية .

كما شملت الاعتمادات مشروع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لمديريات الوادي والصحراء للعام 2020م الذي بلغت قيمتها مليار و865 مليون .

وأوصى المكتب التنفيذي عند مناقشته تقرير عن أوضاع المركز الوطني للوثائق للعام 2018 م / 2019م ، على دعم المركز بالكوادر البشرية، وتوفير المستلزمات والأجهزة الفنية الضرورية لتنفيذ أهم مهامه ، سعيا نحو المساهمة في الحفاظ على ذاكرة التاريخ لوادي حضرموت .

كما ناقش المكتب التنفيذي تقريرين عن نشاط مكتب وزارة الثقافة بالوادي عن واقع النشاط الثقافي في وادي حضرموت ، وأوضاع مديرية تريم يشمل أداء السلطة المحلية بالمديرية ومستوى تحصيل الايرادات ، ومستوى تنفيذ المشاريع وأداء الخدمات فيها .