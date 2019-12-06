فريق من منظمة الصحة العالمية يلتقي وكيل وادي وصحراء حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري فريق من مكتب منظمة الصحة العالمية .
و خلال اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي ثمن الوكيل الكثيري تدخلات منظمة الصحة العالمية و دعمها وجهودها لاستقرار الوضع الصحي بمديريات الوادي والصحراء ، مشددا على تقييم تلك المشاريع بهدف الارتقاء بها و تحسينها و استمرارها خلال الفترة القادمة .
حاثا المنظمة الى تنفيذ تدخلات تعمل على رفع قدرات الكوادر الصحية و توفير المستلزمات والاجهزة الطبية لرفع اداء المرافق الصحية بما يتناسب ومتطلبات الواقع المحلي .
بدوره استعرض الفريق مشاريع وتدخلات المنظمة بالمرافق الصحية بمناطق وادي حضرموت و التي تهدف الى توفير الخدمات الطبية بشكل ميسر للمواطنين و تلبي احتياجات الواقع المحلي في ظل الازمة التي تمر بها البلاد .
واوضح فريق المنظمة ان زيارته تأتي للاطلاع عن قرب عن مستوى سير مشاريع المنظمة و مدى قبول رضاء المستفيدين منها وسبل تطويرها نحو الافضل .
منوها الى تدخلات المنظمة خلال الفترة القادمة والتي تتمثل في دعم و تنفيذ مشاريع بالمحافظات المجاورة لمحافظة حضرموت لتخفيف الضغط والعب على مرافق المحافظة الصحية .
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