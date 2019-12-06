ضحايا الحوادث المرورية في اليمن خلال 9 أشهر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توفي وأصيب 7,402 شخصاً بسبب الحوادث المرورية التي وقعت في العاصمة والمحافظات خلال الفترة من 1يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري 2019م .

وذكرت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور أن 925 شخصاً لقوا حتفهم بسبب تلك الحوادث المرورية ، كما أصيب 4164 شخصاً بإصابات بليغة ، معظمهم أصيب بالإعاقة ، كما أصيب 2313شخصاً بإصابات بسيطة .

فيما تسببت الحوادث المرورية خلال نفس الفترة بخسائر مادية بلغت (942 مليون و 336 ألف ريال) .

وأشارت الإدارة العامة للمرور ، أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في تلك الحوادث .