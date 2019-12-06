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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
توفي وأصيب 7,402 شخصاً بسبب الحوادث المرورية التي وقعت في العاصمة والمحافظات خلال الفترة من 1يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري 2019م .
وذكرت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور أن 925 شخصاً لقوا حتفهم بسبب تلك الحوادث المرورية ، كما أصيب 4164 شخصاً بإصابات بليغة ، معظمهم أصيب بالإعاقة ، كما أصيب 2313شخصاً بإصابات بسيطة .
فيما تسببت الحوادث المرورية خلال نفس الفترة بخسائر مادية بلغت (942 مليون و 336 ألف ريال) .
وأشارت الإدارة العامة للمرور ، أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في تلك الحوادث .
كانت هذه تفاصيل خبر ضحايا الحوادث المرورية في اليمن خلال 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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