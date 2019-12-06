شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أول ظهور مفاجئ لـ "الأميرة هيا" في محكمة لندن .. لن تصدق كيف أصبحت.. شاهد (الصورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - إنفردت دار الحياة بنشر صور حصرية لحظة ذهاب الأميرة "هيا بنت الحسين" لحضور أولى جلسات المحكمة مع كاتبة العدل البريطانية الشهيرة البارونة "فيونا شاكليتون"وبرفقة الحرس الشخصي، في قضية النزاع المعروفة بينها وبين زوجها الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" حاكم دبي .

وظهرت على صورة الأمير"هيا" وهي تمسك مسبحة في طريقها للمحكمة في لندن ، برفقة محاميتها . وإنطلقت اليوم الثلاثاء في لندن أولى جلسات الأميرة هيا بنت الحسين" وزوجها الشيخ محمد بن راشد، وستستمر الجلسات حتى يوم الاربعاء .

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وكانت الأميرة "هيا" في خصومة مع زوجها حاكم دبي حول قضية حضانة أطفالهما حيث سيتولى قسم الأسرة في المحكمة العليا، المختصة بالقضايا ذات الأهمية البالغة، القضية .

ولجأت الأميرة هيا إلى ألمانيا مع طفليها الأميرة "الجليلة"، والأمير "زايد" حيث قدمت طلب اللجوء قبل أن تستقر في لندن وتحديدا في منطقة كنسينغتون بالاس غاردنز.

وتزوجت الأميرة هيا بالشيخ محمد بن راشد في العاشر من أبريل سنة 2004، وكانت سادس زوجاته، وأثمر زواجهما عن طفلين هما الأميرة الجليلة (12 سنة) والأمير زايد (7 سنوات).

وستمثل المحامية البريطانية هيلين وارد حاكم دبي في القضية، أما الأميرة هيا فسيمثلها كاتبة العدل البريطانية الشهيرة البارونة فيونا شاكليتون، واشتهرت شاكلتون بعد توليها قضية انفصال الأمير أندرو من زوجته ساره فرغسون عام 1992.