شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تخرج عن صمتها وتوقف الزبيدي عند حده وتهدد بسحق قواته وارغامها على تسليم السلاح بالقوة والامارات تباغت الجميع بهذا الرد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف مصادر اعلامية عن توعد قائد القوات السعودية بالسماح للجيش الوطني بسحق القوات التابعة للانتقالي

وتوعد قائد القوات البرية السعودية فهد بن عبدالله المطيري القوات الجنوبية والذي وصفها بالانفصالية بالهزيمة اذا لم يتم انسحابها من مرافق الدولة في محافظات جنوب اليمن ولم تسلم اسلحة الدولة . وقال المطيري في تصريح لة ( القوات البرية السعودية رهن الاشارة في حالة لم تقم المليشيات الانفصالية في عدن وابين وشبوة بتسليم السلاح ومرافق الدولة للجيش الوطني ولم يتم تنفيذ بنود اتفاق الرياض )

والتزمت الامارات الصمت ازاء هذا التهديد الصريح من قبل القوات السعودية ضد حليفها الزبيدي وقواته التي تمولها الامارات الامر الذي اثار القوات التابعة للانتقالي من هذا الصمت المريب. جديد الخليج 365: Advertisements

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