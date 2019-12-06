قائد القوات السعودية في عدن يعطي مهلة لعيدروس الزبيدي ساعات والا سيتم اسقاط الجنوب عسكرياً بالكامل (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - .كشف مصادر اعلامية عن توعد قائد القوات السعودية بالسماح للجيش الوطني بسحق القوات التابعة للانتقالي وتوعد قائد القوات البرية السعودية فهد بن عبدالله المطيري القوات الجنوبية والذي وصفها بالانفصالية بالهزيمة اذا لم يتم انسحابها من مرافق الدولة في محافظات جنوب اليمن ولم تسلم اسلحة الدولة . جديد الخليج 365: Advertisements وقال المطيري في تصريح لة ( القوات البرية السعودية رهن الاشارة في حالة لم تقم المليشيات الانفصالية في عدن وابين وشبوة بتسليم السلاح ومرافق الدولة للجيش الوطني ولم يتم تنفيذ بنود اتفاق الرياض )

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