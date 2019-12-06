شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اندلاع معارك عنيفة بين قوات الشرعية والانتقالي الجنوبي .. والوزير الميسري يشعل عود الثقاب.. وهذا ما يحدث الآن (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال مصدر محلي إن اشتباكات عنيفة تدور في الأثناء بين مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، والقوات التابعة للشرعية في محافظة أبين

وأضاف المصدر أن اشتباكات اندلعت بين قوات الحزام الأمني وقوات موالية للحكومة شرق زنجبار، من اتجاه معسكر الأمن المركزي سابقاً باتجاه شقرة.

جديد الخليج 365:

Advertisements

يأتي ذلك بعد مرور ما يقارب الش?ر على توقيع اتفاقية الرياض إلا أن كثیراً من البنود التي تم تزمينها لم تنفذ، ومن?ا تعيين محافظ ومدير امن لعدن.

وكان رئيس الحكومة، معين عبدالملك، حذر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي من مخاطر عرقلة تنفيذ الاتفاق، موضحاً أن البديل للاتفاق سيكون حرباً داخلية مدمرة.

وتوعدت قبائل محافظة أبين، في اجتماع طارئ، بمواجهة المجلس الانتقالي، في حال واصل المجلس منع وزير الداخلية أحمد الميسري من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.