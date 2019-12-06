شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الرئيس هادي سيعود الى عدن وقوات عسكرية ضخمة تستبقه وتردع المتمردين ..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصلت قوة كبيرة تابعة لالوية الحماية الرئاسية الى مشارف عدن وفيها مدافع ١٠٦ وعربات وأكثر من ٣٠ مدفع ٢٣ وستتجه لقصر المعاشيق لتأمين مقر الرئاسة بالتزامن مع انباء قرب عودة الرئيس هادي الى عدن.

وقالت مصادر محلية ان قوات من الحماية الرئاسية ستدخل مدينة عدن اليوم الاربعاء.

جديد الخليج 365:

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وبحسب المصادر فإن قوة من الوية الحماية ستدخل الى معسكر اللواء الاول حماية رئاسية قادمة من محافظة شبوة.

وتتكون القوة من 60 طقم وتحمل اسلحة متوسطة وثقيلة والمئات من الجنود.

ومن المقرر دخول القوة خلال المساء.

*صورة الرئيس هادي قديمة