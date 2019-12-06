شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إعلان فشل اتفاق الرياض وإيقاف اللجان المشاركة في التنفيذ .. والرئيس هادي يوجه رسالة حاسمة للملك سلمان .. وهذا ما يحدث الآن في عدن (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر مطلعة، ان ايقاف اللجان الرئاسية المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت المصادر في تصريحات لـ”المشهد اليمني” أنه تم إيقاف كافة اللجان الخاصة التابعة لرئاسة الجمهورية المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض نظرا لعدم التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بمخرجات الاتفاق.

جديد الخليج 365:

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واشارت المصادر – نقلا عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية- الى ان المجلس الانتقالي لم يلتزم بالسماح بعودة اللواء الأول حماية رئاسية إلى القصر الرئاسي في معاشيق لحماية رئيس الحكومة والوزراء المرافقين له ولاتزال قوات الحزام الأمني مسيطرة على مدخل قصر معاشيق و عدد من المنشآت الحكومية.

وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أرسل خلال الايام الماضية رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يشرح له تطورات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وسير عملية تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ مخرجات الاتفاق عبر لجنة سياسية مكونه من عدد من مستشاري الرئيس هادي.

و وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها مع المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية، مطلع نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس عبد ربه منصور هادي.