شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: هل تذكرون مذيع قناة الجزيرة الشهير (جمال ريان) شاهد صورة الجنسية التي وصلت إلى هاتفه من الامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يتعرض الإعلامي الفلسطيني جمال ريان المذيع البارز بقناة الجزيرة، إلى تهديدات وابتزاز من طرف حسابات وأرقام هواتف إماراتية، تقوم بإرسال صور جنسية مفبركة له، للتهديد بفضحه إذا لم يتوقف عن انتقاد دولتهم. وكشف جمال ريان، عن طبيعة الصور التي يتم تهديده بها، مشيرًا إلى انها جنسية مفبركة له ولوالده ووالدته (رحمهما الله)، مؤكدًا أنها تصله عبر تطبيق "واتساب" من أرقام إماراتية.

وأوضح "ريان" أنه يريد نشر هذه الرسائل التهديدية، لكنه في الوقت ذاته يخشى من إدارة "تويتر" في أن تقوم بحظر حسابه، لانتهاك الصور المعايير. وكتب مذيع الجزيرة عبر حسابه على "تويتر" :" التهديدات والصور الجنسية المفبركه لي ولوالدي ووالدتي رحمهما الله ، التي تصلني من #الامارات على واتساب ،موثقة وعليها ارقام هواتف اماراتية ، ان قمت بنشرها ستقوم إدارة تويتر باغلاق حسابي ، لان نشرها مخالف لقوانين تويتر ، فهل انشرها ؟ ام لا انشرها؟". فيما تفاعل معه متابعوه وطالبه معظمهم بعدم نشر هذه الصور وأن يترفع عن مهاترات من يقوموا بمثل هذه الأمور، وجاءت نسبة التصويت الذي طرحه بأن أكثر من 60% يطالبوه بعدم نشرها، ليعود من جديد ويؤكد أنه لن ينشرها احترامًا لرغبة متابعيه. ودائمًا ما يدخل جمال ريان في مشاداة سياسية مع سياسيين بارزين، كان آخرهم الدكتور عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي والمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي

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