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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليلة القدر تفتح لعائلة فقيرة ومعدمة من قرية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح..لن تصدق ماحدث في سطح منزل هذه العائلة الفقيرة وقلبت حياة الاسرة رأسا على عقب

2019/12/06 الساعة 10:07 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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