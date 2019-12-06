شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون الفنان الشهير شعبان عبد الرحيم الذي اعلن كراهيته لاسرائيل باغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل"..شاهد كيف باغتت اسرائيل الجميع بتعليق مثير بعد وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الفنان الشهير شعبان عبد الرحيم الذي اعلن كراهيته لاسرائيل باغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل"..شاهد كيف باغتت اسرائيل الجميع بتعليق مثير بعد وفاته

2019/12/06 الساعة 09:53 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الفنان الشهير شعبان عبد الرحيم الذي اعلن كراهيته لاسرائيل باغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل"..شاهد كيف باغتت اسرائيل الجميع بتعليق مثير بعد وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.