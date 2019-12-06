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صنعاء - ياسمين الخيامي - واخيرا منح الجنسية السعودية لليمنيين مجانًأ ودون دفع ريال واحد..ومرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان يوضح كيفية تجنيس هذه الفئات من اليمنيين على حساب المملكة

2019/12/06 الساعة 09:38 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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