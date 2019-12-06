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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...محافظ شبوة يذرف دموع الرجال من شدة القهر ويباغت الرئيس هادي قبل قليل بهذا الخبر الصاعق الذي هز كل المحافظات الجنوبية

2019/12/06 الساعة 09:26 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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