شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الإعلامية المؤتمرية (رحمة حجيرة) تفجر مفاجأة مدوية وتعلن أن (علي عبدالله صالح) مازل على قيد الحياة وتدعو اليمنيين لاستقباله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت صحفية يمنية ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح لم يمت ولايزال على قيد الحياة. واكدت رحمة حجيرة وهي صحفية يمنية ظلت مقربة من صالح لسنوات ان صالح سيظهر ليخرج الجميع من مأزق الحرب. جديد الخليج 365: Advertisements وعملت حجيرة في قناة اليمن لسنوات التي كان يملكها الرئيس الراحل . حجيرة قالت ان على اليمنيين الاستعداد لاستقباله . واضافت بالقول :" اغلب الشواهد تؤكد ان علي عبدالله صالح استشهد لكن قلبي وهوحسبي يشهد بانه مازال حيا اشعر بقلبه ينبض اسمع صدى صوته وارى بصماته وهو يرتب الاحداث ليخرج الجميع من مأزق الحرب! يجب ع اليمنيين وتحديدا أنصار صالح ان يستعدوا لاستقباله وعلى خصومه ان لايطمئنوا وعلى من خانوه ان يقلقوا

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