شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : جريمة هزت الشارع اليمني ,, شخص يقتاد طفلتين بقوة السلاح ويغتصبهما داخل مسجد (صورة وتفاصيل صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في جريمة هزت اليمن المجتمع المحافظ بدأت المحكمة الابتدائية في مديرية الحد يافع محافظة لحج بمحاكمة شخص متهم باغتصاب وافدتين أفريقيتين كانتا قدمتا إلى يافع عبر الحدود مع البيضاء نهاية أكتوبر الفائت.

وعقدت المحكمة، أمس الأول، جلستها الأولى برئاسة القاضي قاسم أحمد ناصر جرز، ووكيل النيابة العامة بالحد القاضي منصور ناجي، وبحضور المتهم في القضية رقم (9) لعام 2019 المدعو (ز ، أ، ح) 25 عاماً، يمني الجنسية وبحضور المجني عليهما. (ف. م . د)، إثيوبية الجنسية 16 عاماً، و(أ. ح . ح) 13 عاماً، إثيوبية الجنسية، وبحضور محامي المجني عليهما، حسين بن سواده.

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وفي الجلسة تليت على المتهم صحيفة الاتهام التي تضمن التهم التي ارتكبها في 21 أكتوبر 2019، في مديرية الحد على الحدود مع محافظة البيضاء.

وكان المدعو (ز. أ. ح) اغتصب لاجئتين أفريقيتين دخلتا إلى يافع عبر حدودها مع البيضاء، حيث اقتادهما تحت تهديد السلاح إلى مسجد وقام باغتصابهما.

ووجهت النيابة للمتهم خمس تهم جنائية هي:

1 - الاغتصاب بقوة السلاح.

2 - هتك عرض طفلة قاصرة.

3 - الإساءة إلى العقيدة الإسلامية وتدنيس جامع مرخص به لإقامة الشعائر الإسلامية.

4 - أخذ مال منقول بقوة السلاح وإخافة المارة.

5 - سوء استخدام الوظيفة. وفي الجلسة انضم عدد من المحامين إلى محامي الضحيتين تضامناً معهما، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم والضحيتين والمرافعة المقدمة من محامي المجني عليهما.

وواجهت المحكمة بطلب من النيابة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وسماع أقوال شهود الإثبات، كون الضحيتان قاصرتين.

وقال مصدر، حضر الجلسة، إن المجني عليهما لا تجدان النطق بالعربية ما دفعهما للاكتفاء بالبكاء تعبيرا عن القهر والظلم الذي وقع عليهما.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها في القضية الأسبوع القادم.

تجدر الإشارة إلى أن جهودا مجتمعية وشعبية تطالب بسرعية تنفيذ الحكم الشرعي في حق المتهم؛ كون الضحيتان قادمتين على سفر خارج الحدود اليمنية، حيث تعرضا للأذى والاغتصاب أثناء مرورهما في الطريق مشيا على الأقدام وتعرقل سفرهما بسبب ما نالهما من الضرر، بحسب إفادة الوكيل والمحامي عنهما حسين بن سوادة.