شكرا لمتابعة خبر عن إعصار جديد يقترب من اليمن والأرصاد يصدر بيان يحذر جميع المواطنين في سقطرى..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دولة مجاورة لليمن تباغت الجميع وتستولي على كنز يمني لا يقدر بثمن تتصارع عليه دول العالم وسيجعل اليمنيين اغنى من كل دول الخليج (شاهد) جريمة هزت الشارع اليمني ,, شخص يقتاد طفلتين بقوة السلاح ويغتصبهما داخل مسجد (صورة وتفاصيل صادمة) شاهد : أول تعليق لـ’’مدين علي عبدالله صالح’’ حول انتفاضة ديسمبر ويتحدث عن مواجهة اشتبكات عنيفة بين بعض قبائل سنحان والحوثيين في العاصمة صنعاء .. ودخول وساطة للتهدئة

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