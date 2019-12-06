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عاجل هروب قائد الحزام الأمني من مطار عدن بعد تقدم الجيش بأوامر هادي

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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : تحذيرات هامة لكل المواطني

 وكانت قوات من  الجيش الوطني، وصلت عصر اليوم الخميس، إلى شقرة، بمحافظة أبين ، بتوجيهات من الرئيس هادي، استعدادًا لدخول عدن بالقوة إن لزم الأمر.

إلى ذلك، تداول ناشطون أنباءً عن مغادرة وزير الداخلية أحمد الميسري، سلطنة عمان، متجهًأ إلى أبين، للمشاركة في استعادة عدن.

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