شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : السلطان قابوس يصدر قرار صادم وغير متوقع سيخنق الشعب اليمني اقتصادياً (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : تحذيرات هامة لكل المواطني

وقال مطلعون إن هذ القرار له تبعاتة السلبية والكارثية على حركة التجارة والنقل والبضائع والسلع الداخله والخارجة من والى اليمن وأيضا تأثيره على عمل الآلاف ممن يعملون في مهنه السواقه في القواطر، خصوصاً وأن أغلبها ذات الموديل القديم أو ما يقل عن ال 2015 نظر لعدم قدرة الكثير من أصحابها على شراء الموديلات الحديثه.

وذكرت مصادر محلية أن هناك تـكدس بضائع متنوعه منذ أيام في منفذ شحن اليمني بالمهرة، منعت من دخول أراضي السلطنة بحجت موديلها اقل من الموديل الذي حددته لسماح عمان لدخولها.

واعتبرت أن ذلك يعني تعطل العشرات من التجار من أعمالهم ومعهم المئات من سائقي القواطر متوقفين عن أعمالهم ومن خلفهم أسراهم وأطفالهم.

وطالب الكثير قيام السلطات اليمنية بالتدخل وسرعة اقناع الجانب العماني بالعدول عن القرار.