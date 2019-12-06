شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عروس خليجية تبيع زوجها بـ 10 ألآف دولار في ليلة الدخلة .. لن تصدق من هو المشتري..؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : تحذيرات هامة لكل المواطني

وأضافت الفتاة بأنها كانت قد انفصلت عن خطيبها منذ شهر، في الوقت الذي لا يعلم به العريس العرض الذي قدمه أهله لزوجته المستقبلية من أجل رفض فكرة الزواج.

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وشعرت الفتاة بتغيير كبير في سلوك الشاب، الذي أخذ يطاليها بتقديم تقارير يومية عن ماذا تفعل، وأضافت بأنها علمت بأنه مدمن كحول وأصبح يتصرف بعدوانية.

ليجتمع بها أهله الذين طالبوها التخلي عن فكرة الزواج مقابل مبلغ مالي وصل لـ10 آلاف دولار، لتوافق على العرض مقابل الابتعاد عن الشاب وعدم إخباره بعرض أهله.

وبحسب ما صرح أصدقاء العريسين فإن الشاب كان غاضبا من الانفصال لأنه كان يحبها كثيرا، في الوقت الذي انهالت الكثير من التعليقات على الفتاة واصفة إياها بالفتاة التي تحب المال.

ووصف بعضهم هذه الطريقة بأنها ليست ذكية، حتى لو كانت من أجل الأهل.