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عدن - ياسمين التهامي - ليس بالصواريخ ولا باسلحة فتاكة..شاهد بالفيديو الحيلة الماكرة للوزير الميسري وكيف قصم ظهر عيدروس الزبيدي وانهي حلمه بدولة مستقلة في الجنوب ( فيديو صادم )

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