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صنعاء - ياسمين الخيامي - برنامج تلفزيوني يجعل فضيحة الفنانة احلام بجلاجل ويكشف السر الذي اخفته عن الجميع حتى عن زوجها القطري ..شاهد ردة فعل الزوج بعد اكتشافه الامر

2019/12/06 الساعة 06:03 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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