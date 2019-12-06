شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء سعودي ألماني حول جهود السلام في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاء سعودي ألماني حول جهود السلام في اليمن الجمعة 6 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 عقد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اجتماعا في الرياض، أمس الخميس، مع وفد من أعضاء من البرلمان الألماني، ترأسه مارك هوبتمان.

وقالت السفارة في بيان، إن اللقاء ركز على استعراض جهود المملكة لدعم جهود التنمية والسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

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