عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحكومة اليمنية: النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء

الجمعة 6 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقشت الحكومة اليمنية، في اجتماعها الذي انعقد أمس الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الأممية الملزمة، ومواصلته انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، لافتة إلى ما كشفه مسؤولون أمريكيون الأربعاء عن ضبط أجزاء متطورة من صواريخ إيرانية كانت في طريقها للانقلابيين.



وأكدت الحكومة أن النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق بيان صدر عن اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء، معين عبدالملك.

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كما كررت مطالبتها بموقف دولي حازم في وجه المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة، ومشروع طهران التخريبي والتدميري عبر أذرعها الإرهابية، وبينها ميليشيات الحوثي في اليمن، مؤكدة أن هذه الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع من المجتمع الدولي.

وجددت الحكومة التأكيد على أن اليمن لم ولن يكن ساحة لمغامرات ومشاريع نظام طهران في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وأن الشعب اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، أكثر إصراراً من أي وقت مضى على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الإيراني.

إلى ذلك قالت إن "السلام لن يتحقق في اليمن طالما إيران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في ميليشيات الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".