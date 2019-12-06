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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتعاون أممي ودولي.. مشروع لتأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الجمعة 6 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 عقد أمس الخميس، في مقر وزارة الزراعة والري بالعاصمة عدن الاجتماع التنسيقي الدوري لمشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي الذي يستهدف 90 ألف أسرة زراعية في 7 محافظات.

Advertisements تنفذ المشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري وبالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي وإشراف مجموعة البنك الدولي. استعرض الاجتماع الأعمال المنجزة للمشروع في محافظات لحج وأبين وشبوة وتعز، فيما يخص تنفيذ مشاريع تصفية قنوات الري وخزانات المياه وحماية الأراضي الزراعية والمدرجات، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها حاليا في مكون البستنة والثروة الحيوانية والنحل. ويتضمن المشروع عددا من المكونات الرئيسية تشمل مكون المياه والري وحماية الأراضي، ومكون محاصيل الحبوب، ومكون الثروة الحيوانية، ومكون النحل، ومكون الإرشاد والتدريب.

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