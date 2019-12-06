شكرا لمتابعة خبر عن بعد انتصارات قوات هادي في منطقة شقرا .. الملك سمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي يثلج صدور عيدروس الزبيدي وكل ابناء الجنوب والشمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتبكات عنيفة بين بعض قبائل سنحان والحوثيين في العاصمة صنعاء .. ودخول وساطة للتهدئة السعودية : تكشف مكان القيادي الإيراني الذي رصدت أميركا 15 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه المجلس الانتقالي يتهم الحكومة بالخروج عن اتفاق الرياض تقرير أمريكي : المجلس الانتقالي يفجر خلافات عميقة بين السعودية والإمارات واستقلال الجنوب يظل حلماً بعيد المنال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتصارات قوات هادي في منطقة شقرا .. الملك سمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي يثلج صدور عيدروس الزبيدي وكل ابناء الجنوب والشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.