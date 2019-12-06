شكرا لمتابعة خبر عن فعل فعلته الرذيلة والمحرمة شرعا مع فتاة جميلة داخل سيارته في الشارع العام..وعند ضبطهما متلبسين كانت المفاجأة التي صدمت الضابط وكل افراد الدورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فعل فعلته الرذيلة والمحرمة شرعا مع فتاة جميلة داخل سيارته في الشارع العام..وعند ضبطهما متلبسين كانت المفاجأة التي صدمت الضابط وكل افراد الدورية

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كانت هذه تفاصيل خبر فعل فعلته الرذيلة والمحرمة شرعا مع فتاة جميلة داخل سيارته في الشارع العام..وعند ضبطهما متلبسين كانت المفاجأة التي صدمت الضابط وكل افراد الدورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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