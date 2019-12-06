عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيادي في الإنتقالي يوضح أسباب وحقيقة أحداث أحور

الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365

كشف نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، منصور صالح، أسباب الأحداث التي شهدتها مدينة أحور بمحافظة أبين، والمتمثلة بالمواجهات العنيفة بين قوات الحزام الأمني وقوات تابعة لحزب الإصلاح .



وقال صالح في منشور له بالفيسبوك، "فيما يتعلق بتطورات الأحداث في محافظة أبين يومي أمس واليوم ، نود التوضيح أن اتفاق الرياض نص على بقاء اللواء الأول حماية رئاسية، ولواء لحماية المجلس الانتقالي الجنوبي" .

وأضاف "ووفقاً لذلك فقد تم الاتفاق في لجنة التفاوض على تحديد قوام وقيادات وهيكل اللواء الأول حماية رئاسية حسب ما كان قائماً عليه قبل أغسطس 2019م" .. مشيراً إلى إنه وتنفيذاً لما سبق تم التوافق خلال اليومين الماضيين على السماح بعودة سرية من اللواء الأول حماية رئاسية لحماية قصر معاشيق تكون من قوام اللواء الأول حماية السابق .

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وأستدرك "لكن ما حدث هو استقدام قوة عسكرية تنتمي لجماعة الإخوان من مأرب جميع عناصرها من محافظات الشمال، ولا صلة لها باللواء الأول حماية رئاسية، وبعتاد عسكري كبير لا يتفق مع مهام قوة الحماية وهو أمر طالما رفضه وسيرفضه المجلس الانتقالي" .

وأشار إلى أن فريق المجلس الإنتقالي في اللجنة المشتركة بالرياض وعلى إثر هذا التصعيد قام بالجلوس مع الأشقاء في المملكة وتقديم الأدلة الثبوتية على أن تلك القوات لا تمت بصلة للواء الأول حماية رئاسية، واستناداً لذلك تم التوجيه بإيقاف تلك القوات في مدينة شقرة حتى يتم التحقق من هوية عناصرها وتسليحها وما إذا كانت تتبع اللواء الأول حماية رئاسية أم لا.

وأكد صالح أنه وعلى قدر التزام المجلس بجهود السلام وحرصه على تنفيذ اتفاق الرياض فهو ملتزم قبل ذلك بالدفاع عن الاراضي الجنوبية ، وحمايتها من محاولات إعادة احتلالها مجدداً بأي صيغة وزرع الارهاب فيها .. منوهاً بإن لدى المجلس وقوات المقاومة الجنوبية من القوة مايكفي لردع كل متطاول لم يتعلم بعد من دروس الماضي.

وأختتم صالح منشوره بالقول، "نطمئن شعبنا بأن الأوضاع تحت السيطرة ، وان القيادة السياسية والعسكرية وقواتنا على الأرض عند مستوى المسؤولية" .