عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف العربي: ملتزمون فى عملياتنا العسكرية بالقانون الدولي

الجمعة 6 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد قائد القوات المشتركة للتحالف فى اليمن الفريق الركن فهد بن تركى بن عبدالعزيز، الخميس، التزام قيادة القوات المشتركة بتطبيق القانون الدولى الإنسانى فى العمليات العسكرية.

Advertisements

واستعرض قائد القوات المشتركة - فى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولى الإنسانى والتى استمرت لمدة أسبوع بنادى ضباط القوات المسلحة بالعاصمة السعودية الرياض - انتهاكات المليشيا الحوثية الانقلابية للقانون الدولى الإنسانى وتعميق معاناة الشعب اليمنى وزيادة سوء الوضع الإنسانى باليمن.

وأشار - فى اختتام الدورة التى شارك فيها ممثلين من هيئة حقوق الإنسان وهيئة الهلال الأحمر السعودى والنيابة العامة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والقوات المشتركة - إلى المرجعيات للعمليات العسكرية وفى مقدمتها القرار الأممى (٢٢١٦)، لافتاً إلى تطبيقات التزام التحالف بالقانون الدولى الإنساني.

بدوره، نوه رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن فهد بن معمر، بأهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتية للمشاركين بالعمليات العسكرية فى احترام القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.