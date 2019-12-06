عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 15 مليون دولار مكافأة نظير معلومات عن مسئول بالحرس الثوري باليمن

الجمعة 6 ديسمبر 2019

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عرضت الإدارة الأمريكية، مكافأة بقيمة 15 مليون دولار نظير معلومات عن مسؤول بالحرس الثورى الإيراني في اليمن.



وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك - فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية الأمريكية أوردته قناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس - إن مسؤول الحرس الثورى الإيرانى الموجود فى اليمن يدعى عبد الرضا شهلات، وأنه تورط فى محاولات اغتيال وتنفيذ مخططات ضد واشنطن والمنطقة، منها نقل أسلحة للميليشيات الحوثية، مضيفا أن واشنطن صادرت أكبر وأخطر شحنة أسلحة قادمة من إيران للحوثيين فى مياه بحر العرب.

وحول التظاهرات الإيرانية، قال هوك إن النظام الإيرانى قتل أكثر من ألف شخص خلال التظاهرات الأخيرة، كما أنه اعتقل نحو 7 آلاف متظاهر فى إيران، مضيفا أن "الشعب الإيرانى تظاهر ضد نظامه مطالبا بوقف المغامرات الطائفية".