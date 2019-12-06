وزيرة حقوق الإنسان في اليمن تدعو المجتمع الدولي بموقف ينتصر للإنسانية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن علياء فيصل عبد اللطيف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى تسجيل موقف مشرف ينتصر للإنسانية والإنسان في اليمن.

وقالت عبد اللطيف الخميس إن “الوزارة ستحتفي هذا العام باليوم العالمي لحقوق الإنسان (العاشر من ديسمبر/كانون الاول) بما يتناسب مع الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اليمنيون في ظل استمرار العدوان والحصار وانتشار الأمراض الوبائية التي تفتك بهم”.

واستغربت عبد اللطيف “تجاهل القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الإنسان والإحصائيات المهولة لهذه الانتهاكات مابين القتل والتجويع والتشريد وجميع الممارسات اللا إنسانية لدول العدوان على اليمن”، وتابعت “ونعاتب بألم صمت العالم والمنظمات الدولية المعنية عن كل الجرائم في حق الإنسانية والتي وراءها دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات”.

وأوضحت عبد اللطيف أن “اليمنيين يموتون بسبب انعدام الدواء وأكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية بعد أن أصبحوا دون مستوى خط الفقر”، وسألت “ما الذي سيقوله العالم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان والإنسان في اليمن يموت بالقصف والحصار الذي أحكم قيوده على مطار صنعاء وعلى كافة المنافذ وانقطاع مرتبات موظفي الدولة؟”.