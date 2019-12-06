المنطقة العسكرية بعدن تعلن حالة الطوارئ

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
اصدر قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموالية للامارات بمحافظة عدن المرتزق فضل حسن العمري تعميما يقضي بإعلان حالة الطوارئ والاستعداد للقتال .
وجاء في التعميم الذي نشره متحدث المنطقة الرابعة محمد النقيب على صفحته في فيسبوك : “اللواء فضل حسن العمري قائد المنطقه العسكريه الرابعه يوجه إلى عموم الواحدات العسكريه لرفع اليقظة والاستعداد القتالي ” مشيرة الى ضرورة التصدي لمليشيات الاخوان في محور ابين وكافة المحاور.
ويأتي هذا الاعلان بعد ساعات من انفجار الوضع العسكري في محافظة عدن بين فصائل المرتزقة.
وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ارسلت مساء امس الخميس تعزيزات كبيرة الى منطقة الشيخ سالم بمدينة زنجبار بمحافظة أبين.
وقال مصدر عسكري ان كتائب واليات عسكرية من اللواء الخامس بقيادة مختار النوبي والكتيبة الثالثة حزم بقيادة محمود الكلدي واللواء الثالث دعم واسناد بقيادة نبيل المشوشي قد وصلت إلى الخطوط الامامية واتخذت مواقعها في خطوط الدفاع.
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