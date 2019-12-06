شكرا لمتابعة خبر عن أمريكا : تعرض ملايين الدولارات لمن يحضر رأس قيادي إيراني في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون : يتكتمون عن مقتل عقيد ركن من سنحان مع جميع مرافقيه في جبهات الحدود مع السعودية وردنا الان : قائد المنطقة العسكرية الرابعة يتنبأ بانهيار اتفاق الرياض ويوجه برفع الاستعداد القتالي في عدن ماذا يحدث : مخالفه او انهيار اتفاق الرياض .. الحزام الامني يعلن سيطرته الكاملة على مديرية أحور في ابين شاهد : أول تعليق لمحافظ شبوة بن عديو على الاغتيال مسؤول أمني رفيع في المدينة

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