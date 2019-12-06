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صنعاء - ياسمين الخيامي - تركي آل الشيخ يصطاد إيرانية من أجمل نساء الارض ويغريها بعرض كبير لتظهر بالرياض وتصعق السعوديين بجمالها ..شاهد بالصور والفيديو جمالها المبهر..(فيديو وصور)

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