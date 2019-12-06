شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..اكاديمي اماراتي يصعق ولي عهد ابو ظبي ويزلزل الارض من تحت اقدامه بعد كشفه سر مرعب عن جثة مؤسس الامارات الشيخ زايد وماذا فعل بها ابنائه قبل الدفن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اكاديمي اماراتي يصعق ولي عهد ابو ظبي ويزلزل الارض من تحت اقدامه بعد كشفه سر مرعب عن جثة مؤسس الامارات الشيخ زايد وماذا فعل بها ابنائه قبل الدفن

2019/12/06 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..اكاديمي اماراتي يصعق ولي عهد ابو ظبي ويزلزل الارض من تحت اقدامه بعد كشفه سر مرعب عن جثة مؤسس الامارات الشيخ زايد وماذا فعل بها ابنائه قبل الدفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.