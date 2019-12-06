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صنعاء - ياسمين الخيامي - حدث مفاجئ صعق كل علماء المملكة وشيوخهم واصابهم بالرعب والهلع بعد الكشف عن مصير مخيف للداعية سلمان العودة.. والحزن يعم كل المدن السعودية (صورة)

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