فرار جماعي لعدد من قيادات المرتزقة الى خارج اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر مطلعة عن قيام عدد من القيادات المحسوبة على الامارات في المحافظات الجنوبية المحتلة، بتهريب اسرهم الى خارج اليمن وذلك مع تصاعد حدة التوتر الحاصل في الجنوب بين فصائل المرتزقة واستقدام التعزيزات العسكرية.

واشارت المصادر الى قيام مسئولين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، خلال الايام الماضية، بترحيل ابنائهم وذويهم الى خارج اليمن، خشية من انفجار الوضع في جنوب اليمن بأية لحظة، سيما مع قيام حزب الاصلاح ومليشيات هادي بإرسال تعزيزات كبيرة الى تخوم محافظة أبين.

ولفتت المصادر الى أن الاشتباكات التي اندلعت مؤخراً بين فصائل المرتزقة في محافظة أبين، دفعت بعدد من القياديين الى الهروب، فيما لجأ البعض الاخر الى تهريب اسرته.

واعترفت مصادر إعلامية موالية للعدوان بفرار قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة ابين عبداللطيف السيد صوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت تلك المصادر ان السيد غادر برفقة كافة افراد اسرته مدينة عدن عقب اشتداد المعارك في ابين.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت، صباح الخميس، بين مليشيات الانتقالي ومليشيات حكومة المرتزقة في مديرية أحور، على خلفية التعزيزات الأخيرة التي ارسلتها مليشيات حزب الاصلاح الى المحافظة.

وذكرت مصادر محلية ان الاشتباكات أدت إلى مقتل نائب رئيس المجلس الانتقالي في المديرية كما وقعت إصابات من الطرفين.

وتشهد المحافظات الواقعة تحت الاحتلال تصعيد أمني كبير، حيث ارتفعت حدة الاغتيالات في عدد من المحافظات المحتلة، كما زادت حدة التوتر بين فصائل المرتزقة والقبائل اليمنية الرافضة للاحتلال السعودي والاماراتي للجنوب.