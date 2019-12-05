شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن طارق صالح : يكشف عن مهام الأسلحة النوعية التي ستقلب موازين المعركة في المستقبل..(تطورات طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف قائد قوات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي، وعضو قيادة القوات المشتركة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، امس الأربعاء، عن مهام وصفها بـ"الجليلة" ستقلب موازين المعركة في المستقبل.

وخاطب طارق قوات حراس الجمهورية، في كلمة هامة بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا وكوكبة من أبطال انتفاضة 2 ديسمبر، قائلاً : أنتم قادمون على مهام كبيرة وجليلة وستسند إليكم مهام ستقلب موازين المعركة في المستقبل.

جديد الخليج 365:

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واضاف: لقد تم اختياركم بعناية من بين إخوانكم وزملائكم في المقاومة المشتركة لأخذ دورات نوعية على أسلحة نوعية ستدخل الخدمة قريباً.

وتابع: خلال عامين أنجزنا الكثير ورتبنا صفوفنا وأصبحنا قوة نستطيع أن نواجه بها الكهنوت الحوثي والصلف الإمامي لتحرير كل شبر على تراب اليمن، ونعلن اليوم الرابع من ديسمبر يوم الشهيد الذي نعتز فيه جميعاً بشهدائنا الأبطال الذين قدموا دمائهم في سبيل نصرة قضايا الوطن

واشار الى أن أبطال ديسمبر واجهوا مليشيا الحوثي الكهنوتية بكل بطولة وبسالة وبذلوا أغلى التضحيات ونحن هنا امتداد لهذه الانتفاضة والثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها.

ودشن طارق صالح يوم الشهيد الـ 4 ديسمبر بدورات تدريبية تخصصية للقوات المشتركة و وضع اكليل من الزهور في مقبرة شهداء حراس الجمهورية.