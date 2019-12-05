شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن العثور على جثة فنان شهير بعد أسابيع من اختفائه.. شاهد من يكون وما الذي حدث لجثته ؟..(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عثرت قوات الأمن على جثة فنان شهير، بعد أسابيع من اختفائه وإبلاغ نجله عن فقدانه، ووجدت الجثة في حالة يرثى لها.

ووفقًا لصحف غربية، ظهرت تفاصيل جديدة مقلقة حول ظروف وفاة الممثل الأمريكي تشارلز لافين، الممثل في سلسلة”سينفيلد”، بعد العثور على جثته في منطقة نائية من ولاية أريغون في يوليو بعد أسابيع من اختفائه.

ووفقا لوثائق الشرطة، فقد أبلغ ابنه عن فقدانه في 28 يونيو بعد أن أتصل الممثل البالغ من العمر 70 عاماً بصديق ليخبره أنه ضل سبيله بالقرب من منطقة كيف جونكشن في ولاية أريغون، وفي 13 يوليو تم العثور على جثته في منحدر بالقرب من الطريق.

وتعتقد الشرطة أن النسور البرية من فصيلة” النسور الرومية” أو نسور البغاث قد التهمت جزء من جثته، وبحسب ما ورد كان على السلطات استخدام نظام الحبل والبكرة لاسترداد الرفات.

وهناك توقعات أن لافين قد ضل طريقه وهو يحاول الانتقال من جزء في الولاية إلى آخر. جديد الخليج 365: Advertisements وكشفت الوثائق أنه تم العثور على سيارة فيات برتقالية يملكها لافين بالقرب من جثة كلبه الأليف، الذي تم التعرف عليه من خلال طوقه. وذكرت الشرطة أن المنطقة معروفة بالتضاريس الصعبة، مع وجود علامات قليلة أو معدومة، ولا تعمل فيها اجهزة تحديد الأمكنة.

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